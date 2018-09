Potem ko so se v ponedeljek pobližje seznanili z dvorano Forum Nelsona Mandele, včeraj pa opravili še dva treninga – od tega enega v fitnesu, v taboru slovenskih odbojkarjev že z nestrpnostjo pričakujejo uvodno tekmo svetovnega prvenstva proti Dominikanski republiki. »Dvorana je malce drugačna, predvsem je strop nekoliko nižji, še vedno pa dovolj visok, da se lahko igra odbojko na ustrezni ravni. Pomembno je, da se privadiš na dvorano, da dobiš občutek, da vidiš specifiko, kje so luči, kje so tribune, kje bodo gledalci. Potem nekako vidiš, kaj se bo na tekmi dogajalo, in mislim, da je to zelo pomembno,« je prve vtise ob prihodu v Firence ubesedil Jan Klobučar.

Petindvajsetletni sprejemalec se bo s soigralci proti današnjemu nasprotniku pomeril sploh prvič, tudi sicer pa Slovenci prav veliko izkušenj z ekipami z območja Karibov in Srednje Amerike nimajo. Zadnji obračun proti moštvu s tega območja so odigrali pred dvema letoma, ko so v svetovni ligi s 3:0 v Solunu premagali Portoriko.

»Dominikanci me niso navdušili. Delajo veliko napak, a imajo v ekipi vselej kakega posameznika, ki izstopa. Na tekmah, ki sem si jih ogledal, je bil to največkrat Wilfrido Hernandez. Imeli bodo velikansko željo, saj se želijo prodati v Evropo. A mi smo boljši, tako da bi nam morala tekma predvsem zadostovati, da se čim bolj spoznamo z dvorano, kar nam bo v naslednjih tekmah prišlo prav,« je samozavesten slovenski selektor Slobodan Kovač.

Vsaj na papirju se zdi Dominikanska republika idealen tekmec za prvi dvoboj Slovenije na odbojkarskem mundialu in dvig samozavesti pred nadaljevanjem turnirja. Na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze zaseda 38. mesto in je 15 mest slabše uvrščena od Slovenije, prav tako pa se ne more pohvaliti s pretirano bogatimi izkušnjami na globalnem odru. Doslej je na svetovnem prvenstvu namreč nastopila zgolj še leta 1974 v Mehiki, ko je na enajstih tekmah dosegla tri zmage, v skupni razvrstitvi pa prehitela le Panamo in Portoriko. Kljub temu srbski trener na klopi Slovenije opozarja: »Ne pričakujemo lahke tekme, taki obračuni so lahko še kako nevarni. Uvodne tekme so najnevarnejše, tekmeci prihajajo z velikim motivom, na kakovostno razliko pa se ne ozirajo toliko kot pozneje, zato moramo biti previdni.«

Čeprav je Kovač prepričan, da ima na razpolago dovolj kakovostnih igralcev, da Dominikansko republiko premaga v kakršnem koli stanju in s kakršno koli postavo, pa se v taktične podrobnosti ni želel spuščati. Tako bo šele na tekmi znano, ali bo na igrišče poslal svoje najboljše posameznike ali rezerviste. Po slabših predstavah na zadnjih pripravljalnih tekmah bi dodatne minute na igrišču za dvig samozavesti prav prišle Dejanu Vinčiću in Mitji Gaspariniju.