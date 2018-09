Zakaj se Manfred Weber ni zahvalil Angeli Merkel

Načeloma, je dejala nemška kanclerka Angela Merkel, lahko »nosilec liste« evropskih konservativnih strank (EVP) na volitvah v evropski parlament postane tudi predsednik evropske komisije. In dodala, da ona sama podpira kandidaturo Manfreda Webra, a da je treba počakati, ali se bo pojavil še kakšen kandidat. Bolj ali manj vsi nemški in drugi mediji so prejšnji teden te kanclerkine besede razumeli kot jasen blagoslov: Merklova naj bi se odločila, da Nemčija po pol stoletja spet hoče predsednika evropske komisije, zato bo Berlin naslednje mesece lobiral po evropskih prestolnicah za podporo evropskemu poslancu, vodji konservativnega poslanskega kluba v evropskem parlamentu in podpredsedniku bavarske Krščansko-socialne unije (CSU).