Na dan finala svetovnega prvenstva med Francijo in Hrvaško so se na črnem trgu pojavile štiri VIP-vstopnice, vsaka na voljo za 18.500 evrov. Mednarodna nogometna zveza je na Združenje evropskih javnih radiotelevizij (EBU) takoj posredovala vprašanje, kako je to mogoče in komu vstopnice pripadajo. Izkazalo se je, da je vstopnice naročila hrvaška javna radiotelevizija, preprodaja pa vseeno ni stekla, saj jo je Fifa pravočasno ustavila.

Kolegi nad razkritjem šokirani Pri EBU so se obrnili na vodstvo HRT, kjer pa so za naročilo štiridesetih VIP-vstopnic (po štiri polfinalne in finalne ter po šest za preostale dvoboje hrvaške reprezentance) z imenom na njihovo medijsko hišo slišali prvič. Najprej so mislili, da gre za napako, a Fifa in EBU sta šla zadevi do dna in ugotovila identiteto naročnika. Izkazalo se je, da gre za – seveda brez vednosti svojih nadrejenih – mednarodnega koordinatorja pri hrvaški televiziji Sašo Dedića, ki je vstopnice nato izročil legendarnemu komentatorju Dragu Ćosiću. Kmalu za tem, ko je novica prišla v javnost, se je oglasil Ćosićev dolgoletni kolega Mateo Beusan, s katerim sta skupaj spremljala finalno tekmo med Hrvati in Francozi. »Vprašal sem Draga, ali mi lahko priskrbi finalno vstopnico za dobrega prijatelja iz Dubrovnika. Dejal je, da ni niti najmanjših možnosti, da bi dobil kakšno,« je dejal Beusan, ki je bil nad razkritjem osupel. Nič drugače niso afere sprejeli drugi Ćosićevi televizijski kolegi. »Svoje delo v Rusiji je opravil zelo profesionalno. Niti v enem trenutku ni pokazal živčnosti. Svojega vedenja ni spremenil niti med finalnim srečanjem in po njem, ko je že vedel, da vodilni možje HRT opravljajo preiskavo glede prodaje vstopnic na črnem trgu,« je za hrvaške medije povedal eden izmed Ćosićevih sodelavcev, ki pa ni želel biti imenovan.