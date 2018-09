Mestno redarstvo bo razširilo sistem nadzora hitrosti z nakupom ene samodejne merilne naprave in treh novih ohišij. Predvidene lokacije ohišij so za zdaj Cesta Dolomitskega odreda, Ulica Pohorskega bataljona in Zadobrovška cesta. Lokacije so izbrali na pobudo četrtnih skupnosti Bežigrad, Vič in Polje ter Agencije za varnost prometa. Tako bo zdaj v Ljubljani sedem lokacij, kjer se bodo lahko izvajale meritve, in dva radarja, ki ju bodo premikali med lokacijami.

Ljubljana sodeluje že 17 let V nedeljo se bo začel Evropski teden mobilnosti,