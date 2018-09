V kuhinjah severa Afrike nikakor ne gre brez kuskusa. To je tradicionalna berberska jed, priljubljena tudi na Bližnjem vzhodu in širše. Že v Kuharski knjigi Magreba in Andaluzije iz 13. stoletja je opisan kot »po vsem svetu znana jed«. Kuskus je v resnici najdrobnejša testenina, ki jo izdelujejo iz trde pšenice (durum), nekoč pa so jo iz prosa, kar dandanes počno spet vse pogosteje. Po tradicionalnem receptu ga pridobivajo tako, da zrnca žitnega zdroba poškropijo z vodo in jih z rokami zvaljajo v majcene kroglice, ki jih posujejo s fino mleto moko, da se ne sprimejo. Jed je zdrava, hranljiva, lahko prebavljiva in predvsem okusna; kot prilogo jo lahko uporabimo namesto riža ali klasičnih testenin, priprava pa je izredno hitra in preprosta– le prilijemo vrelo vodo in premešamo ter pustimo, da zrna nabreknejo. Kuskus se tradicionalno pripravi z zelenjavo in predvsem ovčjim ali piščančjim mesom. Lahko se držimo tega vodila, nič pa ne bo narobe, če ob tem eksperimentiramo. Kar gre denimo z rižem, bo šlo tudi s kuskusom. S kuskusom, sirom in čičeriko polnjene paprike? Kuskus z ribo? Kuskus kot sladica? Zakaj pa ne!

Kuskus z bučo, sladkim krompirjem in figami Potrebujemo polovico muškatne buče, en manjši sladek krompir, eno čebulo, 3 stroke česna, 240 g kuhane čičerike, šop svežega peteršilja, šop svežega koriandra (lahko ga nadomestimo s peteršiljem, saj svežega koriandra zaradi specifičnega okusa nekateri ne prenašajo najbolje), 6 suhih fig (v sezoni jih lahko nadomestimo s svežimi), žličko mlete kumine, žlička koriandrovih semen, žličko cimeta, žlico mlete rdeče paprike (lahko kombinacijo ostre in sladke), čili po okusu, 260 g kuskusa, žlico paradižnikovega koncentrata ali kakšen nasekljan sušeni paradižnik, vložen v oljčnem olju, ekstra deviško oljčno olje, morsko sol, 3 dl zelenjavne jušne osnove (mirno jo nadomestimo z vodo). v ponvi na olju popražimo nasekljano čebulo. Ko postekleni, dodamo nasekljan česen in začimbe. Malo popražimo, le toliko, da zadiši, nato dodamo še paradižnikov koncentrat. Bučo in sladek krompir nasekljamo na kocke in ju dodamo v ponev, kamor dodamo še nasekljane fige. Nekaj minut pražimo, nato pa prelijemo s 3 dl vroče vode ali zelenjavne jušne osnove, če jo imamo pri roki. Delno pokrijemo in kuhamo pol ure na zmernem ognju. V tem času pripravimo kuskus tako, da ga prelijemo z eno skodelico vrele osoljene vode in pustimo nekaj minut stati. Zelenjavi v ponvi dodamo nasekljan svež peteršilj (in koriander, če ga bomo uporabili) in čičeriko. V ponev stisnemo še pol limone in premešamo. Kuhan kuskus damo v večjo servirno posodo in pokapamo z oljčnim oljem. Čezenj razporedimo zelenjavni del jedi in postavimo na mizo. Postrežemo kot samostojno jed, odlično pa se obnese tudi kot priloga, zlasti k pečeni jagnjetini ali govedini.