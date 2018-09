Krajani občine Dobrova - Polhov Gradec in tudi uslužbenci tamkajšnje občinske uprave bodo, kot kaže, dobili poslopje, ki bo vplivalo na njihov vsakdan. Če bo šlo vse po načrtih, bodo vsaj do leta 2021 dobili medgeneracijsko kulturno središče, v katerem bo mogoče opravljati razne dejavnosti. Medtem ko danes občinska uprava deluje na 600 kvadratnih metrih v isti stavbi kot osnovna šola in vrtec, bodo imeli z novim objektom več prostora. Stavba bo merila 2400 metrov, v njej pa bodo poleg občinske uprave domicil našle številne dejavnosti.

»Prostori bodo zgrajeni po normativih ali jih bodo za kakšen meter še presegali. Pri tem bomo upoštevali tudi rast prebivalstva za naslednje desetletje,« je dejala direktorica občinske uprave Dobrova - Polhov Gradec Mateja Tavčar. Ker se bo lokalna samouprava preselila, bo v stavbi v Dobrovi, kjer imajo občinski uradniki delovna mesta zdaj, več prostora. Zapolnila ga bosta lahko vrtec in osnovna šola, kajti v občini ugotavljajo rast prebivalstva ter s tem večje potrebe po mestih v šoli in vrtcu.

Tudi nova kulturna dvorana

V projekt bodo med drugim vključili veliko kulturno dvorano, ki jo bodo lahko uporabljala različna društva, medgeneracijsko sobo za društva in prostore za zdravstveno dejavnost (dva prostora za zobno ambulanto, dva za družinsko medicino, dve sestrski sobi, referenčno ambulanto in en prostor za patronažo), lekarno, čajno kuhinjo, sanitarije in dva prostora za tržne dejavnosti, kot sta banka in pošta. Naštete dejavnosti bodo dobile prostor v pritličju, medtem ko bodo v prvem nadstropju občinska uprava, arhiv in matični urad ter knjižnica, prostori za stalne razstave in potopisna predavanja, v drugem pa načrtujejo gradnjo manjše dvorane. Pred poslopjem bo pokrit prostor za razne prireditve in tržnico. »V teku je pridobitev koncesije za dodatnega zdravnika, ki bo začel delati z novim letom. Dokler ne bo zgrajen nov center, si bo delil prostore z zdravnico, ki že dela v naši občini, nato pa se bo preselil v novo stavbo,« je dodala Mateja Tavčar.

Predinvesticijska zasnova za projekt je bila narejena lani, jeseni pa bodo začeli pripravo investicijske dokumentacije in izbiro izvajalca, za katerega nameravajo objaviti razpis v dveh tednih. Graditi naj bi začeli prihodnje leto, objekt, ki so ga poimenovali po skladatelju Emilu Adamiču, pa naj bi zgradili do leta 2021. Prostorski načrt omogoča tudi gradnjo trgovinskega centra ob zgradbi. Mateja Tavčar pravi, da je zanimanja za to med vlagatelji precej.