Zgodnja jesen ni le čas, ko pobiramo in spravljamo pridelek z vrta. Je tudi pravi čas, da na prazne gredice posejemo vrtnine, ki se jih bomo razveselili že zgodaj pomladi.

Priprava zemlje za jesensko sejanje ne zahteva veliko dela. Ni potrebe po gnojenju, prav tako ne preobračamo zemlje, saj imajo rastline plitek koreninski sistem. Morda le na rahlo zdrobimo zemljo povrhu, da se bo seme lažje »ugnezdilo«. V primeru tople zime imamo na razpolago kar nekaj tekočih gnojil, s katerimi lahko v kasnejšem času dognojimo. Še vedno lahko naberemo koprive, jih posušimo in spomladi namočene v vodo uporabimo za gnojilo, prav tako lahko vrtnine zalijemo z algami.

Pozorni smo, da tudi prezimne posevke sejemo lepo v vrste. Čeprav imamo navado, da seme vržemo vsepovprek po gredici, bomo nato v drugi polovici februarja, ko se dan daljša in bodo vrtnine že razvile svoj koreninski sistem, imeli precej več dela z rahljanjem zemlje, prav tako z odstranjevanjem plevela, ki se bo razrasel med posevkom. Še vedno upoštevamo, da špinačo sejemo na razmiku 15 centimetrov, zimsko solato lahko tudi na 30 centimetrov. Prav pri prezimni solati imamo lahko na račun sejanja boljši pridelek, a pred zimo posevka nikar ne redčimo.

Ne pozabimo na prezimne sorte solate

Vse do konca septembra lahko sejemo prezimne sorte solate, pri čemer lahko posejemo krhkolistne sorte v različnih terminih, vse do sredine oktobra. Pozorni smo, da je ne sejemo ob peteršilju, odlično pa se bo počutila v bližini špinače. Prav tako vse do sredine februarja ne redčimo zimske solate in to opravimo šele marca, ko bo zemlja že primerna za okopavanje. Da pa ne bomo sejali samo zimske solate in motovilca – tega bomo lahko uživali spomladi prihodnje leto – je septembra tudi čas, da posejemo rukolo, morda lahko poskusite tudi z azijskimi listnatimi rastlinami. Rukolo in azijsko listnato zelenjavo sejemo v vrtu v vrste, da jih bomo laže rezali, oskrbovali, prav tako tudi varovali pred plevelom. Priporočeno je, da jih sejemo celo med vrste prezimne solate.

Rukola in azijske listnate rastline so tudi odličen zeleni podor, zato jih lahko podkopljete, če vam jih ne uspe vseh porezati in pojesti. Ker botanično sodijo v rod križnic, strokovnjaki iz Kluba Gaia svetujejo, da naslednje leto na tem mestu ne smemo gojiti zelja, cvetače in drugih zelenjadnic iz skupine kapusnic.