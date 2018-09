Tramvaj so umne mestne oblasti leta 1958 ukinile, mislim, da je bil takrat župan Marjan Dermastja, in iz tramvajskega postajališča na železniški postaji naredile avtobusno postajo, ki obstaja nespremenjena še sedaj in predstavlja sramoto Ljubljani in sedanjemu županu.

Vendar naš župan ni od muh, odločil se je narediti Ljubljano za zeleno prestolnico Evrope, prebelil in ozelenil je mestne ulice, naredil na njih prostor za kolesarje in pešce, žal pa ne tudi za invalide in težko gibljive starejše ljudi. Pa naj naredijo kolesarske izpite, pa hajd na kolo. Ulice in trge je tlakoval s ploščicami, manjkajo le še tuši, pa bi bil videz orjaške kopalnice popoln. Pozabil sem še na množico lokalov, vendar minister za zdravje opozarja…

Ogromno sredstev, ki so šla zgolj za olepšanje centra Ljubljane, bi lahko mirno porabili za reševanje problematike avtobusne in železniške postaje in pa za protihrupne ograje ob tržaški železniški progi, kjer ljudje zaradi 200 in več hrupnih vlakov ne morejo spati.

Pohvaliti pa moram ozelenitev gradbenih jam, čeprav najbrž z ambrozijo, saj so postale komaj opazne.

Peter Kozin, Ljubljana