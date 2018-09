Vere so nastale, ko si ljudje niso znali razložiti naravnih pojavov, kot so na primer potresi, vulkani, strele, orkani, mrki in smrt, in so mislili, da obstaja nekakšna sila, ki jih povzroča. Na kratko rečeno: nemoč človeka proti naravi je rodila vere in Boga. Nadnaravna bitja so si izmislili razni modreci, preroki, vrači, vedeževalci in špekulanti. To je bil najslabši sloj ljudi, iz katerega so nastali božji služabniki, ki so se začeli drugače oblačiti in so začeli graditi cerkve.

Vse vere so nastale iz praznoverja in vsem je skupno, da izkoriščajo vernike od rojstva do smrti. Strašijo jih s peklom in hudičem ter jim obljubljajo posmrtno življenje. Cerkev ne upošteva naravnih in bioloških zakonov in dosežkov znanosti. Nobena cerkev ni z molitvijo preprečila nobene naravne katastrofe. Vse vojne in spori med ljudmi so verskega značaja.

Verske knjige pišejo o izmišljenih nadnaravnih bitjih in izmišljenih zgodbah. So polne protislovij in nelogičnosti: da je Bog iz nič naredil zemljo in vse na zemlji, da je Adama naredil iz zemlje in Evo iz njegovega rebra. Kdo je mogel božjega sina razpeti na križ? Zakaj je Bog žrtvoval sina in ne sebe za odkup grehov na zemlji? Ali je možno, da mrtvi vstanejo iz zemlje?

Vse vere pravijo, da je oblast od Boga in da jo je treba spoštovati. To velja samo za oblast religioznega kapitalizma, ki veri podaljšuje obstoj v družbi, toda vera za kapitaliste pripravlja verne in ponižne sluge, da jih izkoriščajo za bedne plače. Zato so zadušili idejo socializma v Evropi.

Naša oblast vseskozi deluje pod vplivom RKC. V naravi ji je bilo vrnjeno družbeno premoženje in danes je RKC največji kapitalist v Sloveniji. Ni institucije, kamor se Cerkev ne bi vtaknila. Še v vojski in policiji je zaposlila svoje duhovnike. Naša vojska in policija ne potrebujeta duhovnikov, ampak dobro opremo, plačo in izobraževalne programe. Do danes nobena vlada ni niti poskusila opozoriti RKC, naj spoštuje 7. člen ustave glede ločenosti države od verskih skupnosti.

Vere govorijo, da se vse, kar se zgodi na zemlji, zgodi po volji Boga. Toda kakšen je ta Bog, da svoje vernike kaznuje s katastrofami in boleznimi? Jaz pravim, da kar se zgodi na zemlji, se zgodi po volji ljudi. Naš Bog na zemlji je tisti, ki ima v rokah politično in ekonomsko moč, ne glede na to, ali je pameten ali neumen.

Vere bi naredile največjo uslugo vernikom, če bi jih pustile na miru, da živijo realno življenje in jih ne držijo v zablodi. V pridigah manipulirajo z besedami: usmiljenje, ljubezen, potrpljenje, upanje, odpuščanje… Kaj imajo verniki od tega? Brez vere in Boga smo lahko, brez življenjskih objektov, hrane in vode pa ni življenja.

Pravo resnico o veri in Bogu je že v 19. stoletju povedal pravoslavni duhovnik Vasa Pelagić v svoji knjigi Umovanje zdravog razuma. Mogoče se bo tudi v slovenski RKC našel kakšen Pelagić? Za zaključek ena njegovih misli: »Veroval bi vsak v Boga, če bi lahko bilo tako, da bi prebral očenaš in postal sit.«

Boro Kukić, Radovljica