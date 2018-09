Medtem ko je slovenska izbrana vrsta po dveh porazih z 1:2 (proti Bolgariji in Cipru) trdno zasidrana na zadnjem mestu skupine 3 v ligi C, sta v isti ligi v skupini 4 na prvem mestu Črna gora in Srbija. Obe imata po štiri točke, a so Črnogorci prvi zaradi boljše gol razlike. Črna gora je najprej v gosteh remizirala z Romunijo (2:2), nato pa doma premagala Litvo z 2:0. Srbi so slednjo v gosteh premagali z 1:0, proti Romuniji pa doma igrali neodločeno (2:2). Po razgibani tekmi v Beogradu je bil kapetan srbske reprezentance Aleksandar Kolarov optimističen: »Morali bi zmagati. To bi si zaslužili. Prejeli smo dva poceni gola. Vzeli smo točko, a verjamem, da bomo prvi v skupini. Na vseh preostalih štirih tekmah bomo šli na zmago, saj smo najboljši med temi štirimi ekipami.« Podobno meni tudi njegov soigralec Dušan Tadić: »Verjamem, da nismo pokazali vsega, kar znamo. Mladi fantje so dobro odigrali, vesel sem za njih, saj vidim, da imajo veliko kvalitete.« Derbi za prvo mesto v skupini bo med državama, ki sta se uradno razšli šele pred dvanajstimi leti, odigran 11. oktobra v Podgorici.

Na prvo mesto očitno ciljata tudi Kosovo in Makedonija. Prvo je po remiju brez golov na zahtevnem gostovanju v Azerbajdžanu doma z 2:0 odpravilo Ferske otoke in je s štirimi točkami na vrhu skupine 3 v ligi D. V skupini 4 iste lige pa na vrhu kraljujejo Makedonci, ki so po dveh zmagah z 2:0 (proti Gibraltarju in Armeniji) na dobri poti k napredovanju v višjo ligo. V prvem krogu so zmagali tudi Bosanci – v gosteh pri Severni Irski z 2:1. Selektor Robert Prosinečki je tako na sedmi tekmi na klopi BiH prišel še do tretje zmage, ob tem ima še tri poraze in en remi. Kljub zmagi pa ni bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev. »Severni Irci so dominirali, a mi smo zmagali. Tudi to se dogaja v nogometu. Včasih igraš malo slabše, a vseeno zmagaš. S tem moramo biti zadovoljni.«