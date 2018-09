V ponedeljek zvečer je na cesti med Celjem in Laškim umrl 48-letni voznik avtomobila. Število letošnjih smrtnih žrtev na naših cestah je tako v dobrih 24 urah poskočilo na 64. Lani je v enakem obdobju v prometnih nesrečah umrlo 83 ljudi.

Do zadnje nesreče na Celjskem je prišlo nekaj po 22. uri. Počilo je pri naselju Tremarje. Oseminštiridesetletnik je vozil iz smeri Celja proti Laškemu. V nepreglednem levem ovinku je zapeljal desno mimo zapornih tabel na makadamsko površino med cesto in kamnitim zidom, ki podpira železniško progo, ter sunkovito trčil v drog vozne mreže in nato v kamniti podporni zid. Vozilo je odbilo nazaj na cesto. Zaradi posledic prometne nesreče je voznik avtomobila na kraju umrl. To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje, kjer so o številnih nesrečah poročali tudi konec tedna, ko so obravnavali kar sedem nesreč s hudimi poškodbami, devet z lažjimi in še 25 z zgolj gmotno škodo. V soboto je do čelnega trčenja prišlo v Muti, v zgodnjih nedeljskih urah je po cesti padla in se huje poškodovala 18-letna voznica neregistriranega mopeda, ki ni uporabljala čelade. Na Polzeli je voznica avtomobila od zadaj zadela pešca, ki je nenadoma stopil na cesto. V Olimju je 28-letna kolesarka vlekla otroka na rolerjih. Na klancu navzdol sta se zapletla in oba padla. V Štorah je voznik zaprl pot motoristu, 16-letnik in njegova 17-letna sopotnica sta se huje poškodovala. Mladenič, ki je vozil, ni imel izpita za motor. Starejši motorist pa se je zaletel v avto, ko je voznica začela zavijati levo. Tudi v Žalcu je bil v nesrečo vpleten motorist, ki mu je pot zaprl 78-letni voznik avtomobila. Motorist se je huje poškodoval.

O nesreči na cesti na Mangartsko sedlo smo poročali včeraj. V njej je življenje izgubila 45-letna nemška državljanka. Zgorela je v avtu, ki je zgrmel z naše najvišje ležeče ceste. Štiriinpetdesetletni voznik volva je v ovinku preveč sunkovito zavil levo, avto je zgrmel kakih 60 metrov pod cesto in zagorel. Voznika so reševalci našli šest metrov stran od avta, hudo poškodovanega in opečenega. Za njegovo življenje se borijo v ljubljanskem kliničnem centru, kamor so ga odpeljali s helikopterjem.

Tudi iz PU Ljubljana so poročali o nesreči s smrtnim izidom. Ta se je pripetila v nedeljo pozno popoldne pri naselju Smuka pri Kočevju. Umrla je 21-letna motoristka, ki je v levem blagem ovinku prehitevala avto pred seboj, izgubila oblast nad motorjem, zapeljala na bankino in po nekaj metrih drsenja zadela stebriček kilometrske oznake. To je bilo za mladenko usodno. pk