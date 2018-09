Zbiranje informacij o tem, kaj je na tržišču dostopno v času množične proizvodnje, ni mačji kašelj. Za skrajšanje tega dolgotrajnega procesa je, ko gre za večje naložbe, priporočljiv obisk sejma. Zakaj?

MOS Dom Več kot sedem sejemskih dvoran bo namenjenih kategoriji MOS Dom, področju, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali ponudbo razstavljavcev s področja gradnje in obnove. Na dobri polovici vseh razstavnih površin bo mogoče videti stavbno pohištvo, okna, garažna in industrijska vrata, senčila, ograje, talne obloge in keramiko, vse za gradnjo hiš, kamine, peči, štedilnike, dimniške sisteme, najnovejše smernice v ogrevalni tehniki, prezračevanju, toplotnih črpalkah in klimatskih napravah, tlakovce, gradbeni material, senzorno tehniko, notranjo opremo in tudi opremo za vrt. Obiskovalce bodo pričakovali kar trije ponudniki montažnih hiš (G. M. hiše, Žiher in Savox hiše), ki jim bodo s ponudbo na enem mestu prihranili ogromno energije. Poleg pestrega izbora ponudbe vseh vrst bodo obiskovalcem na voljo svetovalnice neodvisnih strokovnjakov, od katerih bo ena namenjena gradnji, ena notranjemu opremljanju in ena energetskim rešitvam. Spremljala jih bodo predavanja z aktualnimi problematikami s posameznega področja.

MOS Tur Na sejmu se letos obeta še večja ponudba v segmentu MOS Tur, ki zajema avtodome, počitniške prikolice, šotorske prikolice, mobilne hiške, nadgradnje in predelave počitniških vozil, snemljive bivalnike, baldahine in najrazličnejšo kamp opremo (od pohištva za kampiranje do ponjav, žarov in talnih oblog), poleg tega pa ponuja tudi bogato kulinarično ponudbo. Na svoj račun bodo tako prišli ljubitelji piva, konjaka in slovenskega vina, mesnih izdelkov, ekoloških proizvodov, čokoholiki ter drugi ljubitelji sladkega.

MOS Teh Je svet strojev, robotov, mehanizacije, profesionalnega orodja in vzdrževanja vozil. Svet tehnologov, razvojnikov, vzdrževalcev, programerjev, obrtnikov, poznavalcev tehničnih strok, ljubiteljskih mehanikov in domačih mojstrov. Tudi letos bo razstavni program kategorije opreme in materialov za obrt in industrijo nadgrajen in bogat z novostmi, med drugim bodo v dvorani K in razstavnem prostoru C1 razstavljala tudi podjetja Yaskawa, Halder, As system, Heinz Buhnen, Totus, Fingal, Solid world, Hansa-Flex, Parkelj in Agromehanika. Prav tako bo v tej dvorani na kar 212 m2 veliki površini razstavljalo več kot 23 razstavljavcev članov Sekcije kovinarjev in plastičarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).

MOS Biz Področje MOS Biz bodo pomembno sooblikovale aktivnosti OZS in gospodarskega ministrstva ter države partnerice Srbije. Predstavila se bodo ministrstva, vladne službe, javne agencije, tuje države in tuje institucije. Obiskovalci si bodo lahko ogledali ponudbo bančnih, zavarovalniških, finančnih in marketinških storitev ter digitalnih rešitev za podjetja. Mestna občina Celje, OZS in Celjski sejem tudi letos pripravljajo sejemska priznanja za najboljša podjetja v posameznih kategorijah.

Okoli 1400 razstavljavcev Letošnja država partnerica sejma je Republika Srbija. Septembra se bo na Celjskem sejmišču predstavilo okoli 1400 razstavljavcev, od tega približno 800 direktno, ki prihajajo iz več kot 30 držav.