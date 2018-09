Gre za nov ekološki in varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brezplačne energije uporablja obnovljiv vir zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danes trenutku ugodnejša in energijsko učinkovitejša. Kot primarni vir toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka pa preklopi in kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom. Zunanja in notranja enota sta povezani s cevmi, po katerih kroži nezmrzljiva kapljevina z vrhunskimi lastnostmi prenosa toplote.

Krono Multi S združuje tri vire ogrevanja Toplotna črpalka KRONO MULTI S združuje lastnosti toplotnih črpalk družin KRONO AEROS (zrak-voda) in KRONO GEOS (zemlja-voda). Tako združuje uporabo treh (brezplačnih) virov ogrevanja – zraka, vode in zemlje. Če že imate geosondo ali zemeljski kolektor, lahko Kronoterm Multi S uporabite z obstoječim sistemom (priporočljivo v jesenskem obdobju), ko se temperatura zemlje ohladi, pa je idealna uporaba sistema zrak-voda (denimo v spomladanskem obdobju). Kronotermova toplotna črpalka Multi S sama uravnava najbolj optimalen vir za največjo učinkovitost. Če geosonde ali zemeljskega kolektorja nimate, lahko prav tako uporabite Kronotermovo toplotno črpalko Multi S in z vodno povezavo izkoristite prednosti, ki jih ima uporaba sistema zemlja-voda in istočasno sistema zrak-voda.

Prednosti, ki navdušujejo: - Izredno tiho delovanje. Zvočna moč zunanje enote do 54 dB(A). - Hibridna naprava in možnost izkoriščanja različnih toplotnih virov (zemlja, zrak). - Izboljšano delovanje v skrajnih pogojih izločanja vlage iz zraka. - Avtonomno izbiranje najučinkovitejšega sistema izvira toplote. - Dolga življenjska doba. - Skoraj brez odtaljevanja – Več kot 95 odstotkov manjše število odtaljevanj v primerjavi s toplotnimi črpalkami z zunanjimi zračnimi uparjalniki. KRONO MULTI S je veliko več kot samo ogrevalni sistem, je tudi idealen partner sončnim elektrarnam. V povezavi s sončno elektrarno boste električne potrebe Kronotermove toplotne črpalke v celoti pokrili z naravnimi viri.

Kaj pridobite z izbiro ogrevanja s toplotno črpalko Kronoterm? - Nižje stroške ogrevanja – do 80 odstotkov energije pridobimo iz okolice. - Učinkovito delovanje – največ toplote za minimalno porabo energije. - Uporabniku prijazno upravljanje – upravljanje na daljavo prek aplikacije na mobilnem telefonu, tablici ali računalniku. - Udobje bivanja – prvovrstna zimska idila za minimalne stroške ogrevanja. - Nižja hrupnost – prijazno uporabniku in njegovi okolici. - Hlajenje poleti, ko je to najbolj potrebno. - Manj izpustov CO2 – izkoriščanje obnovljivih, naravnih, neizčrpnih virov energije, manjši stroški transporta toplotne črpalke. - Ni emisij škodljivih snovi – brez izpustov ogljikovega monoksida in delcev PM, nižja skupna vrednost – prihranite tudi pri naložbi, dimnik ni potreben. - Brezskrbno lastništvo – strokoven in odziven servis, slovenska izdelava. - Možnost brezplačnega ogrevanja – v povezavi s sončno elektrarno za samooskrbo. - Sofinanciranje – kredit in subvencija EKO Sklada – nepovratna sredstva do 50 odstotkov vrednosti skupne investicije, podaljšana garancija – možnost podaljšanja na 5 let.

Življenjska odločitev Podjetje Kronoterm ponuja rešitve ogrevanja ter hlajenja prostorov oziroma gretja sanitarne vode s toplotnimi črpalkami za vse vrste objektov – za novogradnje, starejše gradnje, večstanovanjske, kmetijske in industrijske objekte. Toplotne črpalke Kronoterm so na voljo za obnovljive toplotne vire (zrak, voda ali zemlja) z najboljšim izkoristkom za vaše potrebe. Prav tako vam je na voljo možnost dolgoročnega vzdrževanje naših toplotnih črpalk, tako da bo uporaba še bolj brezskrbna in življenjska doba še daljša. Lastna proizvodnja in servis zagotavljata dolgoročno in hitro rešitev v primeru kakršnih koli težav. Dolgoročne in kakovostne rešitve pa zagotavljamo z lastnim razvojem v svoji laboratorijski enoti, ki je ena najbolj tehnološko naprednih v Evropi. Če se slučajno pojavijo kakšna vprašanja, vam je servisna diagnostika na voljo tudi na daljavo, prek povezave Kronotermove toplotne črpalke na internet (aplikacija Cloud.Kronoterm). Slovenska toplotna črpalka družinskega podjetja KRONOTERM je v vseh pogledih vredna zaupanja in nakupa. Več na: www.kronoterm.com