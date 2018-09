»Z izplenom smo zadovoljni. Ponovno se je pokazalo, da gre za največji in vsebinsko najmočnejši forum doslej, ki presega okvirje lokacije v Sloveniji in pomembno posega tudi na področja v regiji in tudi v bližnji in daljni soseščini,« je na popoldanski novinarski konferenci dejal Logar.

Letošnji forum so na ministrstvu za zunanje zadeve »razvijali v smeri, da bi obravnavali nekatere teme, ki so aktualne za naš politični prostor, vlogo Slovenije v tem prostoru, hkrati pa skušali identificirati dogajanja in smeri v mednarodnem okolju, ki imajo vpliv na razreševanje ključnih in najbolj problematičnih in ključnih zadev v svetu«, je poudaril Logar.