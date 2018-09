Po trditvah službe za odnose z javnostmi južnokorejske vojske so si študentje v spletni klepetalnici izmenjali informacije o tem, koliko so se zredili. »Še posebej so pili sok s koščki aloe vere, ki je znana po tem, da dlje kot druga živila ostane v telesu,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v vojski.

Ta je ukano ugotovila z zamudo, saj je študente pred tem že prepoznala kot predebele za vojaščino in jih je zato napotila na civilno služenje. Dva sta ga že opravila, četverica ga opravlja, šest pa jih še čaka na mesta v javnih službah.

Do informacij o tem, da so se študentje namerno zredili, je vojska po lastnih navedbah prišla s pomočjo »forenzične digitalne tehnologije«, kar verjetno pomeni, da je videla sporočila mladeničev v spletni klepetalnici.