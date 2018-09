Preživeli so nevladni človekoljubni organizaciji povedali, da sta dva gumijasta čolna, na katerih je bilo po 160 ljudi, 1. septembra izplula z libijske obale. Na enem se je nato pokvaril motor, drugi pa je začel toniti, ker je izgubljal zrak. Na tem čolnu je bilo 165 ljudi, med njimi 20 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ko je čoln začel toniti, je po navedbah prič imelo reševalne jopiče le nekaj migrantov, večina jih ni znala plavati. Poklicali so italijansko obalno stražo, ki so jim obljubili pomoč, a je pomoč prišla šele čez nekaj ur. Preživelo je samo 55 ljudi, so v ponedeljek sporočili Zdravniki brez meja.

Migranti so bili iz Sudana, Malija, Nigra, Kameruna, Gane, Libije, Alžirije in Egipta.

Libijska obalna straža je 2. septembra na obalo prepeljala 276 ljudi, med katerimi so bili tudi preživeli v omenjenem brodolomu. Prepeljali so jih v center za pridržanje pod nadzorom libijskih oblasti. Zdravniki brez meja, ki so jim nudili zdravniško pomoč, so opozorili, da so bili med njimi nosečnice, otroci in celo dojenčki.