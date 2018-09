Število zaposlenih se je tako v osemindvajseterici kot v območju z evrom v drugem trimesečju glede na predhodno četrtletje po sezonsko prilagojenih podatkih povečalo za 0,4 odstotka.

Najvišjo rast zaposlenosti v drugem četrtletju so imele Estonija (+1,3 odstotka), Poljska (+1,2 odstotka), Ciper (+1 odstotek) in Luksemburg (+0,9 odstotka), medtem ko so padec zabeležile Latvija, Portugalska in Romunija (vse po -0,3 odstotka) ter Bolgarija (-0,2 odstotka).

V Sloveniji se je število zaposlenih na četrtletni ravni povečalo za 0,7 odstotka, na letni ravni pa je bila rast triodstotna.