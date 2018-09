Pred Googlom je nova pomembna razsodba. Tokrat gre za odločitev sodišča Evropske unije (CJEU), ki bo domnevno jutri predstavilo odločitev v zvezi s pravico do pozabe. Točneje gre za tožbo, ki jo je pred evropsko sodišče prinesel francoski informacijski pooblaščenec. Ta zahteva, da se pravica do pozabe državljanov EU ne upošteva zgolj znotraj EU temveč tudi v vseh različicah Googlovega iskalnika po svetu. Francoski varuh osebnih podatkov trdi, da je zgolj tako mogoče zagotoviti upoštevanje pravic evropskih državljanov, medtem ko Google opozarja, da bi takšna praksa lahko privedla do izbruha zahtev po cenzuriranju vsebin na spletu.

Pravica do pozabe od leta 2014 Državljani EU imamo od odločitve sodišča Evropske unije leta 2014 tako imenovano pravico do pozabe. Ta od spletnih iskalnikov zahteva, da na željo posameznikov izbrišejo iskalne rezultate, v katerih se pojavljajo zastareli oziroma netočni, nepravilni, nepomembni in prekomerni podatki o njih. Tedanja odločitev sodišča je prišla po tožbi Španca, ki ni želel, da ob vsakem iskanju njegovega imena v Googlovem iskalniku uporabniki dobijo podatke o njegovem bankrotu, od katerega je tedaj minilo že več kot desetletje. Novo tožbo na isto temo je sprožil francoski informacijski pooblaščenec CNIL. Ta je že leta 2015 Googlu očital, da ni dovolj, če iskalni rezultat o francoskem državljanu umakne s francoske ali vseh različic googla znotraj EU, temveč mora rezultate izbrisati z vseh svetovnih različic svojega iskalnika. Googlu je očital, da je do teh podatkov še zmeraj mogoče dostopati, če se prebivalci EU nahajajo v tujini oziroma, če pri brskanju po spletu uporabljajo navidezno privatno omrežje (VPN), s katerim lahko uporabniki spletne strani pretentajo, da se nahajajo v drugih državah. CNIL je Google zaradi tega leta 2016 tudi oglobil, ameriško podjetje pa se je na odločitev pritožilo francoskemu sodišču. To je odločanje nato prepustilo sodišču Evropske unije.