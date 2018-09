Grčija je ena redkih držav, ki je v zadnjih letih okrepila svoboščine in pravice državljanov in to v času, ko se v Evropi pojavljata rasizem in ksenofobija, je dejal grški premier. Kritičen je bil do držav, ki so na meje postavile ograje in zgradile zidove, medtem ko je Grčija skušala upravljati z najhujšo begunsko krizo. Prav ta kriza je zaostrila odnose na kontinentu in prikazala, da se EU ni dobro odzvala na izziv. Pojavilo se je namreč prepričanje, da se mora vsak boriti zase in braniti svoje interese, kar pa nasprotuje načelu evropske solidarnosti, je dejal Cipras.

Grški premier pa ne vidi težave le v vzponu skrajne desnice po Evropi, ampak da se takšne ideje pojavljajo tudi v nekaterih tradicionalnih konservativnih strankah, med drugim v državah, ki so po njegovi oceni ključne za prihodnost EU. Zagotovil je, da bo Grčija še naprej zagovarjala idejo evropske integracije in vrednote EU, predvsem solidarnost. Pozval je k bolj demokratični EU, ki bo manj tehnokratska in bo bolje koristila obstoječe pogodbe EU, ter da se odločitve ne bodo več sprejemale za zaprtimi vrati, saj zaradi tega državljani izgubljajo zaupanje v unijo.