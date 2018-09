Razstavni projekt Kako narisati mesto? združuje dve razstavišči: Plečnikovo hišo in Galerijo Kresija. Skupni imenovalec obeh razstavnih prostorov je oblikovalka Ljubica Čehovin - Suna, ki v svojih projektih nenehno odpira vprašanja kulturne in naravne dediščine, vrednot, patriotizma in identitete.

Pregledno razstavo Kako narisati mesto? je v sodelovanju z ustvarjalko vsebinsko zasnovala kustosinja Maja Vardjan iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki izpostavlja: »Ljubica Čehovin - Suna sodi med pionirje oblikovanja spominkov v našem prostoru. Njeni spominki, protokolarna darila in uporabni predmeti, daleč stran od generične, množične produkcije, raziskujejo manj glasne načine komunikacije in reprezentacije mesta ter odpirajo vrata za doživetje bolj osebne in manj očitne izkušnje kraja. V svojih kolekcijah je že konec osemdesetih let 20. stoletja oblikovala tipologijo spominka, ki temelji na njenem osebnem doživljanju in analiziranju okolja, v katerem živi, s tem pa vzpostavlja senzibilno alternativo neposredni logiki množičnega turizma.«

Simbioza med preteklostjo in sedanjostjo

Retrospektivna razstava Kako narisati mesto?, za oblikovanje katere je na obeh lokacijah, v Plečnikovi hiši in Galeriji Kresija, poskrbel arhitekturni biro Mertelj Vrabič Arhitekti, skozi kolekcije spominkov in uporabnih predmetov predstavlja oblikovalkin oseben in družbenokritičen odnos do sveta, v katerem živi. S svojim interdisciplinarnim pristopom, ki poleg oblikovanja vključuje tudi področja arheologije, marketinga, brandinga, kustomografije in turizma, odpira vprašanja identitete, patriotizma, naravne in kulturne dediščine, vrednot, nacionalizma in propagande, pri čemer jo vedno vodi ideja napredka. Sunine rute, predpasniki, majice, keramika, zvezki, dežniki in drugi predmeti predstavljajo simbiozo med preteklostjo in sedanjostjo, univerzalnim in specifičnim, rokodelskim in industrijskim. Predstavljajo objekte in simbole, ki navdihujejo in omogočajo drugačno videnje in mišljenje prostora okoli nas. (vir: mgml.si)