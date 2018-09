Uvedba nove tehnologije bio obnovljivih veziv, ki so zamenjala fenol-formaldehidna veziva, tako v izdelke iz steklene volne in tudi v večino izdelkov iz kamene volne je zgodovinski trenutek, saj uporabnikom prinaša še več narave v njihove domove, kar dviguje kakovost bivanja ne glede na tip stavbe.

Kaj pomeni tehnologija ECOSE® za uporabnike izolacij:

• Izjemne uporabne lastnosti

Mineralna volna, izdelana po postopku ECOSE, prinaša izjemne koristi v smislu vsestranske učinkovitosti. Toplotno je visoko izolativna, na področju požarne varnosti dosega najboljši razred negorljivosti A1, ima izjemne zmožnosti absorpcije hrupa in dušenja udarnega zvoka, mednarodni inštitut Eurofins pa jo je nagradil z zlatim certifikatom za kakovost zraka v zaprtih prostorih.

• Kakovost zraka v zaprtih prostorih

Mineralno volno, izdelano po postopku ECOSE, je inštitut Eurofins po kriteriju kakovosti zraka v zaprtih prostorih certificiralo kot »izjemen material« in ji v skladu s certifikacijskim postopkom dodelili certifikat Indoor Air Comfort Gold. Glede na to, da ljudje 90 odstotkov svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, je to izjemnega pomena. Mineralna volna Knauf Insulation, izdelana po postopku ECOSE, je prav tako skladna s prostovoljnimi certifikacijskimi shemami za kakovost zraka v zaprtih prostorih, kot je nemški certifikat Blue Angel in finski M1.

• Pogoji za delo

Materiali ECOSE so primernejši za delo, saj so prijetni na otip, lažji za uporabo in rezanje ter se manj prašijo.

• Okoljske koristi

Mineralna volna, izdelana s pomočjo tehnologije ECOSE, ne vsebuje nobenega dodanega formaldehida, akrilnih ali umetnih barvil, od 60 do 80 odstotkov njenih sestavin pa je narejenih iz hitro obnovljivih ali recikliranih materialov. Tako stekleno kot kameno volno kakovosti ECOSE boste prepoznali po nekoliko bolj rjavi barvi.