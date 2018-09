Strešne kritine so v Beli Krajini doživele krut preizkus odpornosti proti mehanskim poškodbam. Sprijeta toča je v premeru dosegla tudi deset centimetrov, kar je povzročilo poškodbe na veliki večini črnomaljskih streh, pa tudi na vozilih, poljščinah, vrtninah in sadnem drevju. Pri Gerardu pojasnjujejo, da takšna toča sicer pusti sledi na njihovi kritini, a poškodbe niso kritične. Strehe Gerard so v Črnomlju pustile dober vtis, kar je tudi razlog za precejšen porast kovinskih kritin v mestu. Ena največjih streh je prav na vrtcu Čardak.

1000 kvadratnih metrov na sedmih paletah Postopek za donacijo strešne kritine je stekel kmalu po neurju, dela pa so se začela sredi avgusta. V osemnajstih delovnih dneh je ekipa kočevskega krovca Slobodana Milunovića prekrila ostrešja treh povezanih objektov s skupno površino 1000 m2. Pritrdili so 2400 strešnikov iz stisnjenega jekla s skupno težo okrog osmih ton. Na jekleno jedro kritine je posut značilen posip iz vulkanskega peska, ki preprečuje zdrs snega in odpravlja potrebo po snegobranih. Glavna odlika kritine Gerard je odpornost – protikorozijska, protipožarna, protipotresna, odpornost proti vetru, toči in hrupu. V podjetju zagotavljajo, da je kritina odporna proti vetru s hitrostmi do 200 km/h, da pripomore k zmanjšanju poškodb v primeru potresa in da jo v primeru toče s premerom do 30 mm odnese brez poškodb, v Črnomlju pa se je pokazalo, da je ne preluknjajo niti deset centimetrov debela zrna.

Lahka kritina prinese veliko prednosti Kritino Gerard smo spoznali iz prve roke – na ostrešju vrtca med krovskimi deli. Strešniki Gerard so lahki in prijetni za rokovanje, dolgi dobrih 130 centimetrov, široki nekaj čez 40 centimetrov, vsak pa tehta približno tri kilograme. Ostrešje za takšno kritino je klasično; zahteva se le visoko natančnost v razdalji med posameznimi horizontalnimi letvami, drugih posebnosti pa ni. Ker je kritina približno sedemkrat lažja kot cementni ali opečnati strešniki, ima lahko ostrešje v določenih primerih manjšo nosilnost. Odlike lahke kritine pridejo do izraza tudi pri prenovi, kjer ponavadi ni potrebna menjava ali okrepitev ostrešja, če je to v dobrem stanju. V podjetju AHI Roofing so razložili, da se njihovo kritino pogosto uporablja pri menjavi salonitne kritine, kjer kljub starejšim letnicam ostrešja ponavadi niso potrebni dodatni posegi.

Povezani strešniki predstavljajo strukturno ojačitev Posamezen strešnik je na letve pritrjen horizontalno z žeblji v osmih različnih točkah. Kritina se pribija z žeblji, ki imajo navoj in križni nastavek. Tako je možno lokalno odstranjevanje kritine, hkrati pa je zaradi stranskega pribijanja pritrjena tako trdno, da kljubuje tudi močnim strižnim vetrovom. Med seboj zbiti na ostrešje pritrjeni strešniki prispevajo k statiki objekta, ki je v primeru potresa ali požara strukturno trdnejši. V takšnih skrajnih pogojih je lahko lažja kritina velika prednost, saj manj pritiska na oslabljene zidove. Nizka teža je dobrodošla tudi pri transportu. Na eni paleti je 350 kosov kritine, kar zadostuje za približno 175 m2 strehe oziroma za povprečno družinsko hišo.

Enostavnejši prevoz do objektov Enostavnejši je tudi transport do objektov brez primernih dovoznih cest, saj lahko v skrajnem primeru veliko količino kritine prepeljemo že z enkratnim prevozom na traktorski prikolici ali v tovornem prostoru odprtega terenca. Pri večjih ostrešjih je zagotovo dobrodošlo tudi lažje prenašanje kritine in s tem manj naporno delo. Zgovorna je primerjava, kako bi bila videti pošiljka tradicionalne kritine v primeru črnomaljskega vrtca: medtem ko je kritina Gerard prišla na sedmih paletah v skupni teži sedem ton in pol, bi 1000 m2 opečnate kritine tehtalo okrog 48 ton in bi prišla na približno štiridesetih paletah.