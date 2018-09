V priponki pošiljamo skico oziroma tloris kuhinje. Sorazmerje na skici ni natančno, mere pa so točno izmerjene. Stena na zahodni strani je odprta (ne bo vrat), prostor je tako povezan s hodnikom, ki vodi v dnevno sobo. Na severni polovici bi radi imeli jedilno mizo in stole, na južni pa kuhinjski del. Rada imam bolj moderne oblike in svetlejše barve. Če je izvedljivo, bi rada imela otok, ni pa nujno, da je na otoku kuhalna plošča. Odločila sem se za indukcijsko ploščo, mikrovalovne pečice ne maram. Hladilnik bi rada imela vgradni, višine 150 ali 170 cm, z enim zamrzovalnim predalom. Pomivalni stroj in pečica bosta prav tako vgradna. Veseli bomo, če nam boste lahko pomagali, za kar se vam vnaprej zahvaljujemo. Tanja

Odgovor:

Vašega velikega in svetlega prostora, ki ga boste namenili jedilnici in kuhinji, ne bo težko opremiti po vaših željah. Hkrati lahko umestite kuhinjske elemente res funkcionalno. V narisani varianti vam predlagam polotok s kuhališčem. Dovolj prostora imate za udobno kuho. Viseče omarice pa lahko umestite nad delovno površino ob vzhodno steno. Okno na južni steni vam bo ves dan osvetljevalo dolgo in zelo uporabno delovno površino.

Morda pod okno v nadaljevanju elementov umestite nizko omarico s predali za shranjevanje pogrinjkov, prtov in serviet. V drugi del prostora umestite veliko in udobno jedilno mizo z ustreznimi stoli ob njej. Menim, da bodo kuhinjski elementi v beli ali morda smetanasti barvi pravi izbor. Prav take barve in enake obdelave naj bosta tudi povezovalni predalnik in miza. Delovna površina pa je lahko v barvi svetlega – jesenovega lesa. Vsekakor usklajeno s celotnim stilom v hiši. Predlagana barvana kombinacija vam ustreza, če je vaše domovanje urejeno v umirjenem, a toplem skandinavskem stilu. Z raznimi drobnimi dekorativnimi elementi pa v prostor, če želite, vnesete barvitost in igrivost.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.