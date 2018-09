Evropska unija se ni še nikoli hkrati soočala s tolikšnimi izzivi navznoter in navzven, vključno z odnosom Združenih držav do nje, kakršnega ne pomni. Zagovorniki globljega evropskega povezovanja ob tem stojijo na mestu, kar se lahko spremeni v krizo in zaton Unije, če bodo prevladali privrženci nacionalistične politike, ki so trenutno edini v vzponu. S temi ne preveč obetavnimi opažanji za Evropsko unijo, ki sta jih podala glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier in slovenski predsednik Borut Pahor, se je včeraj na Bledu začel trinajsti strateški forum, ki bo do danes zvečer ponudil skupno 24 okroglih miz o regionalnih in globalnih vprašanjih.

Odmevna pozitivna izjava

Barnier je najbolj izpostavljen gost letošnjega foruma. Pogajanja o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije so postala tako zapletena in negotova, da ga posluša vsa Evropa, ko nekaj reče. Na blejskem forumu je najbolj odmevala njegova izjava, ki ni bila črnogleda. Rekel je, da je realno mogoče doseči dogovor med EU in Veliko Britanijo o pogodbi o brexitu v šestih do osmih tednih. »Če upoštevamo čas, ki bo potreben za ratifikacijo v poslanski zbornici na eni strani ter v evropskem parlamentu... na drugi, moramo doseči dogovor pred začetkom novembra. Mislim, da je to mogoče,« je rekel na otvoritvenem panelu, ki je bil pravzaprav slabo uro dolg intervju z njim, opravil pa ga je voditelj in novinar Ali Aslan z nemške televizije Deutsche Welle.

Barnierjeve besede so pozitiven signal, saj je še pred dobrimi desetimi dnevi dejal, da se mora EU pripraviti na možnost, da dogovora o brexitu ne bo. Ta sicer ostaja, glavni pogajalec EU pa pravi, da bo za pozitiven razplet treba streti tri najtrše preostale orehe na čelu s tem, kako izvajati nadzor blaga med Irsko in Veliko Britanijo, ko slednja ne bo več del enotnega trga, hkrati pa obdržati prepustno mejo. Mimo tega pa Barnier opozarja, da EU morda še nikoli ni bila soočena s toliko izzivi navznoter in od zunaj.