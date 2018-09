Ob koncu poletne sezone v Španiji je katalonski predsednik Quim Torra napovedal vročo jesen, če španska vlada socialističnega premiera Pedra Sancheza ne bo ponudila kaj oprijemljivejšega v političnem dialogu, za katerega se zavzema. Privržence samostojnosti Katalonije je ob tem pozval k permanentni politični mobilizaciji s »pohodi za civilne, socialne in nacionalne pravice Katalonije«.

Dobra priložnost za to so obletnice, ki jih Katalonija praznuje v septembru in oktobru. Prva je danes, 11. septembra, ki je katalonski nacionalni dan, imenovan Diada. Druga pomembna datuma sta 1. in 27. oktober, ko sta bila pred letom dni izvedena referendum o samostojnosti in razglasitev republike.

Sediva, pogajajmo se Na javni konferenci v katalonskem nacionalnem gledališču v Barceloni je minuli torek Torra pred zbranim občinstvom, v katerem so bili pretežno privrženci osamosvojitve, podal splošen oris politične strategije za novo katalonsko republiko. Poudaril je, da španska država do sedaj ni mogla zatreti gibanja za neodvisnost in da je danes po njegovi oceni 80 odstotkov Kataloncev za sklic referenduma o osamosvojitvi, ki bi bil dogovorjen z Madridom. Španskega premiera Sancheza je pozval k pogajanjem, da se »usedeva, pogovoriva in se pogajava, vselej v duhu miru in demokracije«. Sanchezov predlog o sklicu referenduma za nov katalonski statut je označil za preteklost in dejal, da za reševanje krize pride zdaj v poštev edino referendum o osamosvojitvi, ki bi moral biti »dogovorjen, zavezujoč in mednarodno priznan«, ter Sancheza pozval, naj sprejme izziv. V zvezi s sodnim procesom, ki bi se moral začeti v prihodnjih mesecih proti petindvajseterici obtoženih katalonskih politikov (devet jih je v zaporu, sedem v tujini), je Torra izrazil svoje pričakovanje, da bodo oproščeni. Dejal je, da ne bo priznal nobene obsodbe, ker se jim sodi za »neobstoječe kaznive dejanje«. Če bodo obsojeni, »bom preučil potrebne nadaljnje ukrepe in upošteval voljo katalonskega ljudstva preko njegovih legitimnih predstavnikov v parlamentu«.