V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo spopad za nakup visokih terjatev do Skupine Tuš holding. Potem ko se je pred meseci britanski finančnih sklad Anacap Financial Partners v sodelovanju z Elements Capital Partners z Novo KBM dogovoril za nakup približno osmih odstotkov terjatev do Skupine Tuš (približno 21 milijonov evrov v nominalni vrednosti), je slovenskemu finančnemu skladu Alfi v sodelovanju z banko Deutsche Bank pred dnevi uspelo odkupiti približno 14 odstotkov terjatev od Addiko Banke (nekdanja Hypo Bank) in Bawaga, smo izvedeli neuradno.

