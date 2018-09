Ekonomska fakulteta (EF), UL, se je prvič uvrstila na prestižno lestvico Finacial Timesa, in sicer s programom International Master in Business and Organisation (IMB, mednarodni magistrski program poslovodenja in organizacije), ki ga izvaja že 25 let, poteka pa samo v angleščini.

»Ekonomska fakulteta se z uglednimi mednarodnimi akreditacijami ECQUIS, AACSB in AMBA uvršča med odstotek najboljših poslovnih šol na svetu. Uvrstitev na lestvico Financial Timesa je za fakulteto in univerzo nov uspeh. Razumemo ga kot znak kakovosti programa in izvrstnih, hitro zaposljivih diplomantov,« je novico komentirala Dušica Vehovar Zajc z EF.

V tretji četrtini stoterice najboljših S programom IMB se je EF uvrstila na 83. mesto, s tem pa v tretjo četrtino najboljših poslovnih šol na svetu. Za primerjavo: prva mesta so zasedle švicarska Univerza St. Gallen, HEC Pariz, London Bussines School, italijanska Univerza Bocconi… Med državami iz vzhodne Evrope pa so se na lestvico uvrstile le praška in varšavska fakulteta za ekonomijo. O razvrstitvi poleg programa, učiteljev, stikov z mednarodno poslovno skupnostjo itn. odločajo predvsem zaposljivost in višina plače diplomantov po zaključku študija in tri leta kasneje. Od leta 1993 je IMB končalo 774 študentov, ki so po besedah dr. Vehovar-Zajčeve nosilci pomembnih vlog tako v slovenskem kot mednarodnem poslovnem okolju. »Najdemo jih med ključnimi kadri v Zavarovalnici Triglav, Gorenju, NLB, Mercatorju, Petrolu… Kar nekaj naših diplomantov pa se je zaposlilo v multinacionalnih korporacijah, kot so Google, Procter & Gamble, EBRD, BMW, Adidas.« Med odlike slovenskega programa sodijo tudi delo v majhni skupini ter tesna povezanost s prakso. »Prof. Janez Prašnikar, ki je ob pomoči sodelavcev razvil ta program, ga je tesno povezal s Poslovno konferenco Portorož, ki za študente predstavlja prvi resni stik s poslovnim svetom,« poudarja vodja programa od leta 2017 prof. Polona Domadenik.