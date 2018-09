Medtem ko sta se včeraj na dan počitka kolesarske dirke po Španiji Luka Mezgec in večji del ekipe Mitchelton Scott s kolesom odpeljala v Santandar na kavo in klepet, kar je del kolesarske tradicije, je bil kapetan Simon Yates že na ogledu trase današnje vožnje na čas v Tirrelavegi (32 km). V vseh pogledih bo to tri četrt »ure resnice« – tudi s pogleda zmagovalca 73. španske Vuelte. Britanec ima najboljše izhodišče. Je v položaju, ki ga še kako dobro pozna.

Simon Yates pravi, da je drugače kot spomladi na italijanskem Giru, ko je kar 13 dni vozil rožnato majico vodilnega. Na prelazu Finestre, dva dni pred Milanom, je bilo sanj konec. Dva tedna se je preveč zaganjal v boju za sekunde, ki jih je želel pridobiti pred boljšima kronometristoma Tomom Dumoulinom in Chrisom Froomom, ter zato pregorel v kraljevski etapi. V Španiji je do sedaj vozil manj napadalno, kar je njegov prepoznavni slog. Upa, da je s tem prihranil nekaj energije. Šestindvajset sekund prednosti pred veteranom Alejandrom Valverdejem ter nekaj več pred Kolumbijcema Nairom Quintano in Miguelom Lopetom pa je manj pomembnih, saj v prvini kronometra nihče ne izstopa.

V zadnjem tednu sledijo še trije dnevi s ciljem na klancu, eden v Baskiji in dva ob koncu tedna v Andori, najtežja s šestimi vzponi. V teh dneh bo zelo pomembna tudi vloga pomočnikov, seveda tudi Luka Mezgeca. Biti pomočnik zmagovalca velike tritedenske dirke je v kolesarstvu izjemen uspeh in čast. Kamničan je bil pred tremi leti na španski Vuelti že v vlogi, ko se je njegov tedanji kapetan Tom Dumoulin peljal zmagi naproti, a so ga prebavne težave na zadnjem klancu stale štirih minut. Zgodovina uči, da ni konec pred Madridom.

Gorazd Štangelj, športni direktor ekipe Bahrain Merida, bo zadnji teden v beg pošiljal čim več kolesarjev, kjer ima odprta vrata priložnosti tudi Luka Pibernik. »V beg poskušam že nekaj časa, vendar sem bil do sedaj vselej nekoliko prekratek. Upam, da mi uspe. V zadnjih dneh smo imeli precej težke etape, dobro se počutim in optimistično čakam zadnjih šest dni do Madrida,« je motiviran Pibernik.