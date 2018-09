Projekt Nacionalni mesec skupnega branja, pri katerem sodelujejo organizacije, kot so Društvo Bralna značka Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, Mestna knjižnica Ljubljana in Slovenska sekcija IBBY, naj bi povezal čim večje število bralcev. Posvečen je dvigu bralne kulture in bralne pismenosti.

Od bralne značkedo tačk pomagačk Bogat program, ki se dnevno dopolnjuje, ob velikem številu literarnih večerov, okroglih miz in filmskih projekcij na temo knjige povsod po Sloveniji obsega med drugim bralno značko za odrasle v Knjižnici Velenje, razstavo o pisatelju, politiku in narodnem buditelju Valentinu Zarniku v Kulturnem domu Vodice in spoznavanje terapevtskih psov in njihovih vodnikov pri programu Beremo s tačkami v OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige. Na strani Slovenskega gledališkega inštituta na facebooku vsak dan predstavijo težje dostopno slovensko dramsko besedilo starejšega ali sodobnega avtorja, Slavistično društvo Slovenije organizira tekmovanje Zlati všeček za slovenščino, v okviru akcije skupnega branja pa bodo podelili tudi Rožančevo nagrado in večernico.