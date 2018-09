Popravek prispevka z naslovom Začasno vodstvo

V prispevku Začasno vodstvo, objavljenem v Dnevniku 6. septembra 2018 na 12. strani, me avtorica Anita Vošnjak navaja z nazivom »vnaprej okronani direktor«. Takšne navedbe so neresnične in jih odločno zanikam. Pogovorov o imenovanju na mesto direktorja ali v. d. direktorja pred odstopom prejšnje direktorice ni bilo. Novinarka je zapisala tudi, da sem »član najmočnejše kamniške politične stranke«. Tudi to je neresnična navedba. Nisem član nobene politične stranke. Prav tako je neresnična navedba, da so me člani sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik za vršilca dolžnosti direktorja predlagali na seji 24. avgusta 2018. Svet Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik me je na mesto v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik predlagal na korespondenčni seji, ki se je zaključila 16. avgusta 2018, in ne na seji 24. avgusta 2018.