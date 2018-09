Paravojaško »gibanje« v samostojni Sloveniji ima namreč že sivo brado. Že prve dni vojne 28–29. 6. 1991 naj bi se zgodila dva odvzema prostosti brez sklepa o priporu preiskovalnega sodnika, in sicer za pripadnika JLA in TO. Tudi predsednik republike Janez Drnovšek mi dne 6. 12. 2004 na pisno vprašanje ni odgovoril, zakaj je bil pridržan pripadnik TO brez sklepa preiskovalnega sodnika.

Ko hodim po proslavah, kjer se obujajo dogodki osamosvojitvene vojne, omenjajo v glavnem Manevrsko strukturo, nihče pa nikjer ne omenja prispevka OVS oziroma Voma, 9. sektor, ki ga je vodil Andrej Lovšin, pomočnik ministra Janeza Janše. Lovšinovo službo se v glavnem omenja v zvezi z nedovoljeno trgovino in po njegovem odhodu v zvezi s Paravomom.

Ko je Lovšin januarja 1994 zapustil direktorsko mesto Voma, me je že 29. 12. 1993 poklical v pisarno in mi dejal: »Grem, ne morem več tako naprej.« Paravomo, ga vprašam? Pokima. Ali jih naštejem? »Ni treba, saj jih poznava,« mi odgovori. Ko odhajam in sem pri vratih, mi reče: »Vid, kar koli se bo govorilo, vedi, vse sem delal po ukazih.«

Da, zadnji čas je, da se pripadniki varnostne službe Voma dobimo in ustanovimo Vomo 90 ter povemo tudi stvari, ki se ne bi smele dogajati.

Novemu ministru za obrambo pa svetujem, da v okviru uradne službe ustanovi zgodovinski oddelek, kjer se bodo proučile vse te zgodbe v cilju, da se to ne ponovi.

Vid Drašček, Vrhnika