Simona Semenič: O petju

Poletje me je zaneslo v Dalmacijo, kakopak, poletje je Poletje samo, če ga preživim tam. In tudi morje je Morje samo tam. Odkar pomnim, pravzaprav. Moja stara mama je prihajala iz Dalmacije in sem verjetno zaradi tega še malo bolj prežeta z valovi in soljo. In seveda z modrostmi svoje stare mame, ki sem jih ponotranjila že dolgo pred tem, preden sem vedela, kaj to sploh pomeni. Ko sem bila otrok in smo sedeli pri kosilu, sem se vedno vrtela, govorila, pela. Kar bi bilo za druge pri mizi neprijetno, tudi če bi imela kaj posluha. Kakor koli, stara mama mi je vedno s strogim glasom rekla, da pri mizi ne smem peti. Namreč, če punca pri mizi prepeva, bo dobila neumnega moža.