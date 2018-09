Če ste lastnik štirinožnega prijatelja, vam zagotovo niso tuji nočno vstajanje, po navadi tudi na nekaj ur, in kratki sprehodi okoli hiše, bloka. Navadno kar v pižami ali spodnjih hlačah, saj za oblačenje drugega ni časa. Ko psa zvije v želodčku, je pomembna vsaka sekunda.

Driska pri psu je precej pogost simptom črevesnega obolenja, za katerega je značilno tekoče blato, prav tako povečana frekvenca iztrebljanja in večja količina blata kot sicer. Vzrokov je veliko, najpogostejši pa so intoleranca in alergija na hrano ter infekcijske bolezni. Pogost razlog za drisko so lahko tudi notranji zajedavci. Preverite, kdaj ste psu nazadnje dali sredstva proti notranjim zajedavcem. Odrasle pse je priporočljivo razglistiti štirikrat na leto, mladiče do prvega leta starosti pa vsak mesec. Kadar se driska pojavi nenadoma, vaš štirinožec pa je živahen, ješč in ne kaže drugih kliničnih znakov, lahko z obiskom pri veterinarju še počakate. Včasih je dovolj, če živali za en dan ukinemo hrano, da se želodček umiri, v naslednjih dneh pa med brikete umešamo kuhano belo pusto meso piščanca in razkuhan, neslan riž.