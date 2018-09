“No parkirat, jutri asvalt”

Dnevnikova rubrika N. N., v kateri ste objavili ta šaljiv napis delavcev, ki so želeli ljudem in sebi preprečiti probleme z napačno parkiranimi vozili v naseljih, kaže predvsem na nesposobnost vodilnega kadra v podjetju, ki je prevzelo obnovo tega dela mesta. V času digitalnega tiska izvajalec ni v stanju napisati preprostih obvestil ljudem tam, kjer jih nekaj naprošajo. Pa tako preproste so stvari. A to je realnost leta 2018.