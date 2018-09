V Egiptu so pričeli z gradnjo nove prestolnice, ki bo največje umetno ustvarjeno mesto na svetu. Žerjavi se že dvigajo nad območjem, kjer je bila še nedavno puščava. Mesto, ki je tako novo, da še nima pravega imena – za zdaj ga imenujejo NAC – bo dom skoraj sedmim milijonom ljudi. Raztezalo se bo na 270 kvadratnih kilometrih med Nilom in Sueškim kanalom.

Ker se 19-milijonski Kairo duši v prenaseljenosti, je bilo nujno potrebno nekaj storiti, piše Independent. Pred tremi leti so oblasti na konferenci v Sham el-Sheikhu napovedale gradnjo novega mesta, ki ne bo služilo zgolj kot razbremenitev za Kairo, pač pa ima precej večje ambicije. NAC bi naj postal administrativno središče Egipta, kjer bodo poslej parlament, centralna banka in predsedniška palača. Kot je predvideno, bi naj slednja po velikosti za osemkrat prekašala Belo hišo. Ideje o novem bleščečem mestu se ne končajo pri idejah o gradnji najvišjega minareta, pač pa je v načrtih za NAC predviden tudi tematski park, večji od Disneylanda.

Visokoleteči načrti

Kot piše Independent, je NAC oziroma Sisi City eden glavnih projektov predsednika Abdella Fattaha al Sisija, ki se ni kot prvi namenil zamenjati prestolnico v svoji državi. To so namreč pred tem že storili v Nigeriji, kjer je nekdanje glavno mesto nadomestilo mesto Abuja in v Mjanmarju, kjer je Napjido zamenjal Jangon. Al Sisi želi z gradnjo nove prestolnice pokazati, da Egipt dediščino prejšnjega predsednika Hosnija Mubaraka pušča za seboj.

In kako bo videti Sisi City? Po besedah arhitekturnih poznavalcev načrti mesta močno spominjajo na umetna mesta, kakršna gradijo v Združenih arabskih emiratih. Glavni predel mesta, kjer bodo stali parlament, predsedniška palača in druge pomembne institucije, bi naj bil mešanica faraonskih in islamskih arhitekturnih elementov. »Dovoljeno nam je imeti sanje,« je o visokoletečem projektu realen Khaled al Husseini, projektni predstavnik za odnose z javnostmi.

V zadnjih letih v delih sveta, kjer je rast prebivalstva najvišja, množično gradijo umetna mesta. Umetno je denimo mesto Colombo Port City na Šrilanki, Kaust v Savdski Arabiji, Dumq v Omanu, Forest City v Maleziji in mnoga druga. Po napovedih Združenih narodov bi naj do leta 2060 na svetu živelo že 10 milijard ljudi.

Umetno ustvarjena mesta sicer le redko zaživijo. David Sims, avtor knjige Egypt’s Desert Dreams: Development or Disaster? glede mesta NAC ni optimističen. »NAC se bo verjetno razvil v sterilno okolje s številnimi praznimi območji,« njegove besede povzema Independent. Bolj optimistični se ob črnogledih napovedih spominjajo še enega umetno ustvarjenega mesta Dubaj in njegovega velikanskega uspeha. Ali v Egiptu nastaja nov Dubaj, pa bo pokazal čas.