Policisti so prijeli 34-letnega Ljubljančana, ki naj bi avgusta v Ljubljani predrzno in zelo grobo okradel starejši ženski. Za njima je pripeljal s kolesom in jima iz rok iztrgal nakupovalno vrečko oziroma nahrbtnik. Žrtev, ki jo je napadel na Tržaški cesti, je ob sunkovitem potegu padla po tleh in si zlomila roko. Tudi ženska, ki jo je dohitel v Einspielerjevi ulici, je padla. Za seboj jo je vlekel še nekaj metrov, dokler ni iz rok izpustila nahrbtnika. Medtem ko je obležala z odrgninami, je pobegnil.

Kot je povedal komandir bežigrajske policijske postaje Rado Jože Kerč, storilca nista videli v obraz oziroma sta ga videli zelo slabo. A na podlagi posnetkov so vendarle ugotovili, za koga gre. Štiriintridesetletnika so v začetku tega meseca (s kolesom vred) prijeli na Kongresnem trgu. Med hišno preiskavo sicer niso našli predmetov, ki bi ga povezovali z omenjenima kaznivima dejanjema, so pa našli črno torbico, ki verjetno izhaja iz nekega drugega kaznivega dejanja, storjenega na podoben način. Moškega, ki so ga zaradi takšnih nezakonitosti že obravnavali in obsodili, sumijo še več podobnih nečednosti. Avgusta je bilo namreč prijavljenih še 13 predrznih tatvin z enakim načinom delovanja in sumijo, da jih je storil prav on. Sploh, ker po aretaciji niso prejeli nobene prijave več. Policisti prosijo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije oziroma so bili priča kakšnemu podobnemu dogodku, pa ga niso prijavili, naj pokličejo na 113, anonimni telefon 080-1200 ali PP Ljubljana Bežigrad (01)589-60-00.

Kerč je povedal, da je storilec žrtve opazoval in čakal, da so peš prišle v odročno ulico, tam pa jih je napadel od zadaj, da ga ne bi videle in pozneje prepoznale. Opozoril je, da so starejši ljudje pogosto žrtve kaznivih dejanj. Priporočal je, naj ne nosijo s seboj PIN-kode za bančno kartico, predvsem pa ne večjih količin denarja in naj ne dvigujejo celotnih pokojnin. Denar naj nosijo v notranjih žepih oblačil in se izogibajo odročnim ulicam ali podhodom. mfr