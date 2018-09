El Nino je vremenski pojav, ki se redno pojavlja in privede do povišanja temperature v Tihem oceanu, kar globalno vpliva na podnebje in s seboj prinaša poplave, sušo, deževje in druge vremenske motnje.

WMO opozarja na višje temperature v večjem delu Azije in Pacifika, Evrope, Severne Amerike, Afrike in na obalah Južne Amerike. Kot možno izjemo pa izpostavlja notranjost Južne Amerike, Grenlandijo, otoke na jugu Tihega morja in del Karibov.

»WMO pričakuje, da prihodnji pojav El Nino ne bo tako močan, kot je bil v obdobju 2015-2016, vendar bo še vedno imel znatne učinke,« so sporočili iz organizacije.

Za najbolj vroče leto doslej, v katerem se El Nino ni pojavil, velja leto 2017.

Generalni sekretar WMO Petteri Taalas je opozoril, da bi lahko bilo letošnje leto eno najtoplejših let, še zlasti zaradi izredno visokih temperatur v juliju in avgustu v več delih sveta.