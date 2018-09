Sobotno tekmo na nogometnem stadionu Kantrida je spremljalo 9500 domačih gledalcev in 380 gostujočih iz Slovenije, so danes potrdili na policijski upravi primorsko-goranske županije.

Med potekom tekme in po koncu so pridržali 30 oseb, med katerimi je bilo 13 navijačev reške ekipe ter 17 navijačev vijoličastih. Vse pridržane so ovadili sodniku za prekrške na temelju zakona o preprečevanju neredov na športnih dogodkih, tri pa tudi zaradi žalitev in omalovaževanja policistov. Med slednjimi so 32-letni slovenski državljan ter dva hrvaška državljana, so dodali.

Policisti so danes tudi navedli, da je bil poškodovan tudi eden od avtobusov reškega javnega prometa, storilce pa še iščejo.

Prijateljsko tekmo med nogometnima kluboma Rijeka in Maribor so organizirali na legendarnem reškem stadionu Kantrida, na katerem so gostitelji zmagali 4:0. Rijeka je svojo zadnjo prvenstveno tekmo na Kantridi odigrala pred tremi leti, potem pa se je preselila na nov stadion na Rujevici.