#foto Na nedeljskih protestih v Rusiji aretirali več kot 1000 ljudi

Ruske oblasti so na nedeljskih protestih proti pokojninski reformi, ki so potekali na dan lokalnih in regionalnih volitev, aretirale več kot 1000 ljudi. Največ so jih prijeli v Sankt Peterburgu, in sicer več kot 450, je sporočila nevladna organizacija OVD-Info.