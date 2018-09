Policistka Amber Guyger je v četrtek pozno zvečer po koncu službe, še vedno oblečena v uniformo, vstopila v stanovanje v bloku v središču Dallasa in ustrelila moškega, ki je bil po njenem prepričanju vlomilec.

Guygerjeva je malo po streljanju poklicala reševalce, policiji pa povedala, da je bila prepričana, da je vstopila v svoje stanovanje. Žrtev je bil 26-letni temnopolti Botham Shem Jean, priseljenec s karibskega otoka Saint Lucia.

Po poročanju časnika Dallas Morning News, je Guygerjeva iz dvigala izstopila v napačnem nadstropju in stopila proti stanovanju, ki leži točno pod njenim. Vrata stanovanja so bila odklenjena in luči prižgane. Policistka naj bi nato opazila, kako se nekdo premika v temi, zato je zgrabila za pištolo in začela streljati, saj je bila prepričana, da gre za vlomilca.

Po navedbah dallaške policije je Guygerjeva štiri leta delala pri njih. Na podlagi varščine v višini 300.000 dolarjev naj bi jo že izpustili iz zapora.