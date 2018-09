Znanstveniki so v podrobni raziskavi učinkovanja probiotikov ugotavljali, kaj se zgodi, ko človek zaužije t.i. »dobre bakterije«. Po splošnem prepričanju probiotiki veljajo za sredstvo, ki blagodejno vpliva na črevesje, a kot so dognali znanstveniki, dobre bakterije nimajo skoraj nikakršnega učinka na človeško telo, v kombinaciji z antibiotiki pa imajo celo negativne stranske učinke.

Tim znanstvenikov z znanstvenega inštituta Weizmann v Izraelu je ustvaril koktajl enajstih pogostih »dobrih bakterij«. 25 prostovoljcev je koktajl dobrih bakterij uživalo mesec dni, nato pa so jim kirurško odvzeli vzorce s tankega in debelega črevesja. Preverjali so, ali so se »dobre bakterije« uspešno kolonizirale in ali so imele kakšen vpliv ne delovanje črevesja. Pri polovici sodelujočih je probiotik po tem ko ga je sodelujoči zaužil, takoj našel pot iz telesa. Pri drugi polovici sodelujočih so se bakterije v črevesju za kratek čas zadržale, a nato brez kakršnegakoli učinka zapustile telo.