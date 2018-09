Obsojeni 41-letnik iz okolice Kopra je v priporu od lanskega oktobra. Koprski kriminalisti so ga ovadili zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Ugotovili so, da je daljše časovno obdobje spolno zlorabljal dekle, ki je bilo sprva staro komaj 13 let. Začelo se je jeseni leta 2016, zlorabe pa so se s časom stopnjevale.

Na koprskem sodišču so februarja razpisali predobravnavni narok, na katerem obtoženi 41-letni ni priznal krivde. Pred narokom se je s tožilstvom pogajal o morebitnem priznanju krivde, a ponudbe tožilstva ni sprejel. Sojenje je bilo, kot je običajno v takšnih primerih zaradi zaščite mladoletne žrtve, zaprto za javnost.

Senat je obdolženega spoznal za krivega spolnega napada na otroka in mu prisodil štiri leta in pol zapora ter mu podaljšal pripor.