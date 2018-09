Mladinska floorball reprezentanca, ki je trenutno rangirana kot 17. na svetu, se je na kvalifikacije za SP odpravila v glavno mesto Rusije, kjer jih je na prvi tekmi čakala na papirju najtežja preizkušnja, saj so se pomerili s favoriti skupine, desetopostavljenimi Estonci. Po slabšem začetku so v zelo tesnem dvoboju iztržili izredno pomembno zmago s 6:5, že naslednji dan pa so se pred zahtevnim nadaljevanjem strelsko ogreli proti Francozom, ki so jih premagali z visokih 13:0.

Kot najvišja ovira se je tretji tekmovalni dan izkazala reprezentanca Belgije, saj so slovenski igralci na začetku druge tretjine zaostajali s kar 1:6, a so uspeli zrežirati zares izjemen preobrat, ki so ga kronali z zadetkom štiri sekudne pred koncem za končnih 8:7. Proti domačinom so nato zapisali udobno zmago s 6:2, kar je pomenilo, da so si s prvim mestom v skupini že priskrbeli nastop na svetovnem prvenstvu, ter nato tako željeno uvrstitev potrdili še na zadnji tekmi z zmago proti Španiji s 7:5.

Kot najboljši posameznik turnirja iz Slovenije je bil izbran Luka Peklaj. Poleg Slovenije so si vstopnico za svetovno prvenstvo iz skupine EUR1 priborili še domači igralci iz Rusije, ki so v odločilni tekmi remizirali z Estonijo (6:6). Prvenstvo bo prvič potekalo izven Evrope, Kanada ga bo gostila med 5. in 12. majem prihodnje leto. Slovenci si bodo polfinale skušali zagotoviti v diviziji B, kjer se bo za dve mesti v polfinalu potegovalo osem ekip, med drugim tudi osmopostavljeni Poljaki in enajstopostavljeni Nemci.