Natečaj je bil namenjen mladim arhitektom, oblikovalcem, fotografom in drugim ustvarjalcem, ki delujejo na področju oblikovanja bivalnih in delovnih okolij. Skozi medij fotografije naj bi ujeli svojo vizijo popolnega prostora in potencial inovativnih tehnologij za izboljšanje našega vsakdanjega življenja.

Na temo Kristlovega opusa Tema natečaja je bila povezana z razstavo Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor, ki predstavlja obsežni opus enega najvidnejših slovenskih arhitektov, ki je v svojem delu nenehno preizpraševal obstoječe stavbne tipologije in načine bivanja – od stanovanjskih objektov, atrijskih hiš, vrtcev do šol in bolnišnic – ter predlagal alternative, ki temeljijo na inovativnih, eksperimentalnih ter prostorsko in tehnološko naprednih konceptih.