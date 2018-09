Novak Đoković zmagovalec OP ZDA

Novak Đoković je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA, potem ko je v finalu gladko, po treh urah in 18 minutah igre s 6:3, 7:6 (4) in 6:3 premagal Argentinca Juana Martina del Potra. Srbski zvezdnik, za katerega je bila to tretja zmaga v New Yorku po 2011 in 2015, je osvojil svoj 14. grand slam, s čimer se je izenačil s Petom Samprasom.