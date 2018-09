Selektor Slovenije Tomaž Kavčič se je odločil za kar pet sprememb v začetni enajsterici v primerjavi s tekmo z Bolgarijo. Kampl se je zaradi poškodbe že v petek popolne vrnil v Leipzig, ki je po svojega zvezdnika v Celovec poslal kar zasebno letalo. Skubic, Krhin in Šporar so bili na klopi, Struna pa celo na tribuni. Novi obrazi na igrišču so bili desni bočni branilec Stojanović, centralni branilec Blažič, vezista Dervišević in Črnigoj ter napadalec Berić. Slovenija je tekmo začela zmedeno in prav lahko bi se ponovil četrtkov scenarij iz Stožic. Stojanović je s slabo podajo že v drugi minuti ponudil Ciprčanom priložnost prvega polčasa. Kastanos, ki je uradno član Juventusa, je bil premalo zbran pred Belcem, ki se je izkazal z dobrim posredovanjem.

Najboljši igralec Slovenije je bil vratar Vid Belec Nasploh je bil Belec najbolj zanesljiv slovenski igralec pred zgolj 300 gledalci, ki so prišli na tribune stadiona v Nikoziji. Slovenci si v prvem polčasu niso priigrali niti ene priložnosti, še najnevarnejši je bil strel Zajca v 37. minuti, ko je žoga zletela čez gol. Igra gostov je bila statična, brez ideje in strasti, pri podajah je bilo veliko napak, še največ želje je z veliko teka pokazal Zajc. Ni bilo igralca, ki bi narekoval ritem igre in povezal posamezne linije. S svojo igro je najbolj iritiral Verbič, ki je bil kazensko zamenjan med odmorom. Slovenija je v drugi polčas vstopila bolj odločno ter agresivno in povedla iz prve prave akcije na tekmi v 54. minuti. Dervišević je z globinsko podajo s sredine igrišča na levem boku našel Jokića, ki je poslal predložek v kazenski prostor, v katerem je Berić s strelom z glavo potrdil sloves golgeterja. Gol je Slovenijo sprostil in je iskala drugi gol. Ciprčani so z menjavami dvignili ritem svoje igre in izenačili v 69. minuti, ko so izigrali slovensko obrambo, zadel pa je Sotiriou. Zadetek je dal krila Ciprčanom, a jih je s svojimi obrambami v obup spravljal vratar Vid Belec, osmoljenec proti Bolgariji, ki bi postal najboljši igralec tekme, če bi Slovenija osvojila vsaj točko. Finiš tekme je bil travmatičen za Slovence. V 88. minuti so razveljavili gol Šporarja, čeprav nedovoljenega položaja ni bilo. V naslednji akciji je Stojanović najprej storil prekršek, po prostem strelu pa je z glavo neubranljivo zadel lastno mrežo.

Kavčič: Veliko stvari gre narobe Slovenskemu selektorju Tomažu Kavčiču se je po novem porazu zatresel stolček. V pogovoru za nacionalno televizijo je pet minut po tekmi komaj izbiral besede. »Čestitam Ciprčanom za zmago. Takoj po koncu tekme je težko karkoli povedati. Kaj je šlo narobe? Veliko stvari. V prvem polčasu smo bili 'mrtvi', saj smo zamujali v dvoboje. V nadaljevanju smo zaigrali bolje in povedli. Tekmo smo imeli pod nadzorom, a prejeli izenačujoči gol. Potem se nam je zgodil še razveljavljen regularen zadetek Šporarja, a temu ne bom posvečal veliko pozornosti,« je povedal Tomaž Kavčič, ki je na slovenski klopi na petih tekmah zbral že štiri poraze. Navkljub črni statistiki ne obupuje. »Moramo narediti zasuk, saj nismo daleč. Tokrat sem veliko menjal, saj morajo dobiti priložnost tudi tisti nogometaši, ki doslej niso veliko igrali. Nekateri so bili utrujeni po četrtkovi tekmi z Bolgarijo. Fantom sem v slačilnici dejal, da morajo dvigniti glave,« je sklenil Kavčič.

Nogometne iskrice Trener Zoran Barišić je z zmago začel delo na klopi Olimpije. Ljubljančani so za konec priprav v Kranjski Gori na prijateljski tekmi premagali drugoligaša Bravo s 4:0. Gole za Olimpijo so dosegli Savić (dva), Vombergar in Lendrić (vsak po enega). Maribor je izgubil prijateljsko tekmo z Rijeko na razprodani Kantridi pred 10.000 gledalci z 0:4. Pri Mariborčanih je zaradi reprezentančnih obveznosti, počitka in poškodb manjkalo kar 11 igralcev. Derbi lige narodov med Anglijo in Španijo je zaznamovala poškodba Luka Shawa (na fotografiji). Nesrečni Anglež je trčil z Danielom Carvahalom in negiben obležal. Zdravniška ekipa je nezavestnega Shawa najprej spravila k sebi, mu dozirala kisik ter ga stabilizirala na nosila. Prepeljali so ga v bolnišnico, a poškodba ni tako huda, kot je sprva kazalo. BiH je pod vodstvom selektorja Roberta Prosinečkega v Belfastu premagala Severno Irsko, čeprav je bilo razmerje v strelih na gol 26:5, kotih 18:1 in posesti žoge 67:33. Izidi nogometne lige narodov, liga A: Italija – Poljska 1:1 (0:1), Švica – Islandija 6:0 (2:0), Anglija – Španija 1:2 (1:2), Francija – Nizozemska 2:1 (1:0), liga B: Turčija – Rusija 1:2 (1:1), Wales – Irska 4:1 (3:0), Severna Irska – BiH 1:2 (0:1), Ukrajina – Slovaška 1:0 (0:0), Danska – Wales 2:0 (1:0), liga C: Albanija – Izrael 1:0 (0:0), Romunija – Črna gora 0:0, Litva – Srbija 0:1 (0:1), Finska – Madžarska 1:0 (1:0), Estonija – Grčija 0:1 (0:1), liga D: Azerbajdžan – Kosovo 0:0, Ferski otoki – Malta 3:1 (2:1), Belorusija – San Marino 5:0 (2:0), Luksemburg – Moldavija 4:0 (1:0), Makedonija – Armenija 2:0 (1:0), Gruzija – Latvija 1:0 (0:0), Liechtenstein – Gibraltar 2:0 (1:0). Zoran Vulić je petič v karieri postal trener Hajduka iz Splita. Dosedanji trener Željko Kopić ni dobil odpovedi zaradi slabih rezultatov, ampak zaradi kave, ki jo je spil z novinarjem Zdravkom Reićem in Igorjem Štimcem, ki sta opozicija kluba.

Liga C lige narodov, skupina 3 2. krog: Bolgarija – Norveška 1:0 (0:0), Ciper – Slovenija 2:1 (0:0). 1. Bolgarija 2 2 0 0 3:1 6 2. Norveška 2 1 0 1 2:1 3 3. Ciper 2 1 0 1 2:3 3 4.. Slovenija 2 0 0 2 2:4 0 Para 3. kroga, sobota, 13. oktobra: Norveška – Slovenija, Bolgarija – Ciper.