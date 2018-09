V Rusiji so ob protestih proti pokojninski reformi potekale lokalne volitve, ki odločajo tudi o guvernerjih številnih regij, lokalnih poslancih in županih. Te volitve so prvi večji preizkus za predsednika Vladimirja Putina in njegovo vlado potem, ko sta junija, ravno ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, seznanila javnost, da se starost za upokojitev pri moških zvišuje s 60 na 65 let, pri ženskah pa s 55 na 63 let. Ta odločitev je namreč Ruse šokirala, saj je pri njih predvsem zaradi alkoholizma pričakovana življenjska doba za moške 66 let, za ženske pa 70 let.

Navalni znova za zapahi Poleti se je podpora predsedniku Putinu, ki pred marčevskimi predsedniškimi volitvami ni omenjal pokojninske reforme, zmanjšala z 80 na 60 odstotkov. Vrstile so se demonstracije, pri katerih so veliko bolj kot moški aktivne ženske (ki so, mimogrede, leta 1917 z oblasti vrgle carja). Putinu najbrž ni veliko pomagalo, ko je konec avgusta v slovesnem televizijskem nagovoru upokojitveno starost žensk zvišal samo na 60 in ne na 63 let, kot je bilo prvotno predvideno. Demonstracije po vsej Rusiji je spet organiziral voditelj opozicije Aleksej Navalni, ki je znova zaprt za 30 dni. Že pred začetkom nedeljskih protestov, ki so večinoma prepovedani, so oblasti pridržale več deset njegovih privržencev, v Sibiriji in na Daljnem vzhodu več sto. V soboto pa je ameriška multinacionalka Google umaknila z youtuba poziv k udeležbi na demonstracijah, ker naj bi, kot trdijo ruske oblasti, kršil volilni molk. »Celih 18 let sta Putin in njegova vlada zapravljala denar iz proračuna za nespametne projekte. Zdaj je zmanjkalo denarja in jemlje se ga iz pokojnin,« je ekipa Navalnega zapisala na družbenih omrežjih ob pozivu na demonstracije.