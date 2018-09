Slovenija ima že dalj časa težave z ekstremističnimi skupinami. Kamenjanje državnega zbora pred osmimi leti, pojav skrajno desne skupine med protivladnimi demonstracijami leta 2012 in letos skupina uniformirancev, ki jo je novačil Andrej Šiško. Prav tako ni nezanemarljivo, da se je v dveh primerih izkazalo, da so posamezni člani SDS povezani s skrajnimi desnimi skupinami – enkrat je to Blood and Honour, drugič »Šiškova vojska«, ki je pozivala k rušitvi ustavnega reda Slovenije.

Ena od povezav SDS s skrajnimi skupinami vodi k podmladku SDS. V Slovenski demokratski mlad