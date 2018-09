Med prvimi se bo za naziv regijska gazela pomerila trojica iz osrednje Slovenije. Acies Bio in EPPS sta ljubljanski podjetji, medtem ko ima podjetje Trival antene sedež v Mengšu. Acies Bio je leta 2006 ustanovila skupina mladih doktorjev znanosti. Njihov cilj je bil razvoj prebojnih tehnologij na področju biotehnologije.

V komercializacijo produktov z globalnimi partnerji

Delovanje Acies Bia temelji na dveh ključnih stebrih: pogodbenih raziskavah za farmacevtsko, kemijsko in agroživilsko industrijo in na internih raziskavah, ki imajo za cilj razvoj novih procesov za biotehnološko proizvodnjo molekul z visoko dodano vrednostjo in iskanje partnerstev z globalnimi podjetji za komercializacijo teh molekul. Podjetje je lani ustvarilo dobre tri milijone evrov prihodkov. V Acies Biu, na čelu katerega je eden od ustanoviteljev, dr. Štefan Fujs, imajo trenutno 37 zaposlenih, do konca leta naj bi jih bilo 40, ekipa pa naj bi se vsaj še nekaj prihodnjih let povečevala za od 10 do 20 odstotkov na leto. Tretjina zaposlenih ima doktorat znanosti. Zaposlujejo najboljše kadre, ki jih iščejo tudi po univerzah in raziskovalnih inštitutih po svetu, da tako skrbijo za neprestani dotok novih znanj in tehnik ter ohranjajo konkurenčno prednost na trgu.

Razvijajo globalno platformo za povpraševanje po 3D-tisku

EPPS je hčerinsko podjetje Pošte Slovenije. So največji slovenski izpisni center za individualizirano fizično pošto (položnice, računi, bančni izpiski…), saj imajo približno 60-odstotni tržni delež. S 7,5 milijona pošiljk na mesec in prek 150 milijonov izpisi na leto so največji izpisni center v širši regiji. Ponujajo tudi preostale storitve, s katerimi pomagajo optimizirati poslovanje: storitev oddaljenega tiskalnika, pripravo in pošiljanje e-računov ter e-arhiv ter celostne storitve 3D-tiska. Lani so namestili najnovejšo tehnološko opremo z ambicijo, da postanejo največji tiskarji v tem delu Evrope, hkrati razvijajo globalno platformo za povpraševanje po 3D-tisku. Podjetje, ki ga vodi Vili Hribernik, je lani ustvarilo 14,2 milijona evrov prihodkov. Trenutno je v podjetju zaposlenih 54 ljudi, imajo 20 stalnih sodelavcev in študentov.

Podjetje Trival antene izdeluje vojaške antene, antene za civilno-profesionalne zadeve in antenske stebre ter specialne antene in antenske sisteme po naročilu. Mengeška gazela, ki jo vodi Miran Kozjek in ki zaposluje 17 ljudi predvsem iz lokalnega okolja, je lani ustvarila dobrih sedem milijonov evrov prihodkov od prodaje, je dobavitelj treh svetovno najpomembnejših proizvajalcev komunikacijskih naprav. Večino elementov za njihove končne izdelke izdelajo dobavitelji (med njimi je tri četrtine slovenskih), sami pa poskrbijo za končno sestavo in montažo.

Prepričali Ferrari

Testiranja izdelkov opravljajo v lastnem laboratoriju oziroma na antenskem poligonu, ki deluje kar na strehi njihovih poslovnih prostorov. Vsako leto razvijejo pet novih produktov, v razvoj pa vložijo desetino vseh prihodkov. Pred leti so za Ferrari za formulo 1 razvili majhno anteno za interno komunikacijo med vozniki in mehaniki. Zato je RAI prišel k njim, ko so snemali oddajo o uspešnih slovenskih podjetjih.

In mednje zagotovo sodijo tudi gazele preteklih let. Med regijskimi gazelami najbolj dinamično in trajnostno raste RSL merilna tehnika, ki je bila leta 2015 zlata gazela, leto pozneje pa bronasta. jpš