Izbor Gazela stopa v zaključno fazo. V četrtek, 13. septembra, bo namreč v Ljubljani prvi regijski izbor od šestih. Izbrali bodo gazelo osrednje Slovenije, ki bo nasledila aktualno regijsko gazelo, grosupeljski Don Don. Ljubljana bo tako dala prvo od šestih finalistk, ki se bodo 24. oktobra potegovale za naziv zlata gazela. Leta 2015 je ta naziv že ostal v regiji, saj je bil za najboljše od najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji prepoznan RLS merilna tehnika, ki ima sedež v Komendi.

Da gre za dinamično in trajnostno rastoče podjetje, ki stavi na svoj najpomembnejši kapital, to pa so ljudje, je dokazal tudi zadnji izbor Zlata nit, izbor najboljših zaposlovalcev, v katerem je bil RSL, ki ga vodi Janez Novak, prepoznan za najboljšega zaposlovalca med srednje velikimi podjetji.

Kako so kadrovale v zadnji petletki regijske gazele v primerjavi z regijskim gospodarstvom? Stoterica po indeksu rasti prihodkov med letoma 2012 in 2017 najhitreje rastočih podjetij – na seznamu so samo podjetja z najmanj 15 zaposlenimi, kar je letošnja novost – je v minulem petletnem obdobju ustvarila 4780 novih delovnih mest, kar predstavlja 167-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa skupaj 16.854, kar pomeni 10-odstotno rast.

Najhitreje rastoča podjetja so poskrbela tudi za dinamično rast prodaje, saj so jo povečala za 220 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za šestino ali 17 odstotkov. Tudi rast dodane vrednosti je razveseljujoča, saj so jo najhitreje rastoča podjetja povečala za 206 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za 22 odstotkov.

Ljubljana ima po številu najhitreje rastočih podjetij na seznamu top sto osrednje Slovenije prepričljiv primat, saj ima v prestolnici svoj sedež 67 podjetij, več kot samo dve hitro rastoči podjetji z lestvice top 100 najdemo še v Domžalah, Mengšu, Kamniku, Grosupljem in Logatcu. Katere do zdaj že prepoznane gazele so na njej? Že med prvo deseterico je sedem podjetij iz Ljubljane, na samem vrhu pa si Faninani Skupina, Oryx, Kariera, ki je bila lani na 14. mestu, in Amgen zdravila. Zelo visoko je pozicionirana aktualna regijska gazela Don Don, pa Sportradar, ki je bil za regijsko gazelo še kot Klika nominiran v letu 2013, in že omenjena zlata gazela RLS. Na seznamu je tudi še Agitavit Solutions, ki je bil za regijsko gazelo nominiran lani. Kako so poslovale regijske gazele v zadnji petletki, lahko razberete z grafa na sosednji strani.

Letošnja pomembna novost je zasnova regijskih izborov, ki bodo v še večji meri nosila navdih, pozitivizem in potrditve, da je podjetništvo prava pot. Na prireditvi v Festivalni dvorani v Ljubljani bo direktorica Don Don Alenka Mozetič Zavrl delila izkušnjo leta, o čudežnih formulah uspeha bo spregovoril Sašo Dolenc, ustanovitelj Kvarkadabre, lokalno sodelovanje leta pa bo predstavil Zavod 404, ki je med drugim poganjalec Ljubljana Mini Maker Fair.